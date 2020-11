Montichiari, mini-focolaio Covid dopo un pranzo tra amiche

(red.) Per capire il motivo per cui il Governo è proiettato verso il consentire il cenone di Natale e raggruppamenti a un massimo di 6-8 persone e tutti familiari stretti per evitare contagi, è sufficiente vedere quanto è successo, per esempio, a Montichiari, nella bassa bresciana. Come dà notizia Bresciaoggi, una donna ha deciso di invitare a pranzo cinque amiche.

Il problema è che non sapeva di aver contratto il Covid-19 e risultante asintomatica. Nel momento in cui una delle invitate ha avuto qualche linea di febbre si è rivolta alle istituzioni sanitarie facendo scattare il consueto protocollo. Tutte le donne entrate in contatto con la positiva sono state rintracciate e tutte sono risultate a loro volta positive al virus. Per fortuna nessuna di loro presenta condizioni gravi.