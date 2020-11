Gambara, si postano sui social tra alcol e slot. Maxi sanzione per bar

(red.) Ha avuto come clienti cinque giovani dai 16 ai 18 anni, ma proprio loro stessi hanno messo nei guai il titolare. E’ quanto successo a Gambara, nella bassa bresciana, dove un bar è finito nel mirino delle forze dell’ordine. I cinque ragazzi, nelle ore precedenti a sabato 21 novembre, sembra che abbiano avuto il via libera del gestore del bar per giocare alle slot machine e consumare alcolici. Comportamenti che in questo periodo di emergenza sanitaria sono vietati dalla legge.

E gli stessi ragazzi hanno pensato bene di immortalarsi in video e foto, poi postati su Instagram. Materiale che è arrivato anche ai carabinieri, i quali hanno voluto verificare il contenuto. Così sono risaliti ai cinque che hanno ammesso tutto. Il gestore del bar ha incassato una maxi sanzione di 13.500 euro e si è visto sospendere la licenza da 1 a 3 mesi, da scontare nel momento in cui le attività potranno riaprire.