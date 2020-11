Lograto, tenta di corrompere GdF con una mazzetta: condannato

(red.) Nelle ore intorno a giovedì 19 novembre un imprenditore di 65 anni residente a Lograto, nella bassa bresciana e attivo nel campo delle manutenzioni meccaniche, si è visto rifilare una condanna a 2 anni e due mesi di reclusione per aver tentato di corrompere alcuni agenti della Guardia di Finanza.

Questi erano impegnati nel controllo di una sua attività lavorativa per verificare che fosse tutto regolare. Ma a un certo punto si sono trovati di fronte 70 mila euro presentati dall’imprenditore con l’intento di chiudere un occhio su qualche irregolarità. Per quel motivo venne arrestato e si era anche visto sequestrare 800 mila euro in contanti. Somma che ora gli è stata confiscata.