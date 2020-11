Andrea Facchetti è scivolato quand’era già atterrato

(red.) Che cos’è successo veramente sopra Estoul in Val d’Ayas durante quei drammatici momenti di lunedì 16 novembre, quando ha perso la vita il 25enne di Urago d’Oglio Andrea Facchetti? Se lo stanno chiedendo gli uomini del Soccorso alpino della guardia di finanza di Cervinia che indagano sulla tagedia.

Se quando è stato raggiunto dai soccorritori il giovane bresciano era privo dell’imbragatura del parapendio, che ci si sfila dopo l’atterraggio, significa che l’incidente che gli è costato la vita è avvenuto quando era già arrivato a terra.

Andrea non sarebbe quindi precipitato durante il volo a vela ma, una volta atterrato e uscito dall’imbragatura, per cause per le quali non ci sono testimoni ed è in corso l’accertamento, è caduto in un canalone dove il suo corpo è stato ritrovato a 300 metri di distanza dal luogo in cui il parapendio è stato in seguito recuperato senza danni.

E’ possibile che l’incidente risalga a sabato scorso. Lunedì mattina sono stati i colleghi di lavoro di Andrea, che era impiegato presso un’azienda casearia della Val d’Ayes e si era trasferito in valle d’Aosta, che non vedendolo arrivare hanno lanciato l’allarme. La salma è stata trasportata a Champoluc in elicottero dal Soccorso alpino. Il pm di Aosta Luca Ceccanti ha concesso il nulla osta per la sepoltura senza disporre l’autopsia.