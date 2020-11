Pavone Mella, incendio in cascina distrugge una parte di tetto

(red.) Nel primo pomeriggio di ieri, domenica 15 novembre, alcune squadre dei vigili del fuoco di Verolanuova e Chiari sono intervenute a Pavone del Mella, nella bassa bresciana, a causa di un incendio. Il rogo ha interessato una parte di tetto di una cascina disabitata. E’ stato un dipendente di una vicina azienda agricola, in quel momento al lavoro, a notare il fuoco e il fumo proveniente dalla struttura e chiedendo quindi l’intervento degli operatori antincendio.

L’edificio è stato messo in sicurezza, mentre – insieme ai carabinieri – si stanno ancora valutando le cause delle fiamme. Non è escluso il dolo, visto che il rudere non è provvisto di corrente elettrica e quindi senza possibilità di alcun corto circuito. Questo edificio era di proprietà del sindaco del paese e anche nel 2016 era andato in fiamme nel momento in cui alcuni stranieri per riscaldarsi avevano raggiunto la struttura accendendo un fuoco.