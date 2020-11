Ghedi, fuori dal suo Comune al drive-in del fast food: multato

(red.) E’ frutto, forse, di una diversa interpretazione dell’ultimo decreto del presidente del Consiglio una sanzione da 400 euro che ha raggiunto un 25enne di Montirone, nella bassa bresciana. La sua storia, riportata da Bresciaoggi, è molto particolare. In una sera precedente a lunedì 16 novembre nel momento in cui stava tornando a casa dal luogo di lavoro si era fermato al McDonald’s di Ghedi.

Una sosta veloce al drive-in per acquistare la colazione da consumare la mattina successiva. Ma sempre in quel territorio comunale era stato fermato a un controllo da parte della Polizia stradale alla quale ha mostrato lo scontrino dell’acquisto. Tuttavia, secondo gli agenti quel comportamento – l’asporto da drive-in un altro paese rispetto a quello di residenza – violava le disposizioni anti-contagio e per questo motivo ha portato alla sanzione.