Calcinato, discarica di fanghi maleodoranti in un terreno

(red.) Ieri mattina, domenica 15 novembre, i proprietari di un terreno presente a Calcinatello, frazione di Calcinato, nella bassa bresciana, hanno allertato le autorità competenti nel momento in cui si sono trovati nella propria area una discarica di rifiuti speciali. In particolare, scarti e fanghi legati a impianti di depurazione. Sul posto si trova un allevamento non più utilizzato e quello spiazzo ha indotto i responsabili a disfarsi in modo abusivo del carico, tra l’altro e ovviamente caratterizzato dal pessimo odore.

Sembra che chi sabato notte 14 novembre ha lasciato sul posto quei rifiuti si sia mosso a bordo di un trattore. Ora si sta indagando per cercare di risalire ai responsabili, anche perché la bonifica della zona, se non saranno trovati gli autori di quello scempio, spetta ai proprietari che sono estranei alla vicenda.