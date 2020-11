Montichiari, due auto rubate cannibalizzate in una cascina dismessa

(red.) E’ probabile che i proprietari di due auto di Bagnolo Mella e Concesio siano stati avvertiti dai carabinieri nelle ore precedenti a venerdì 13 novembre per il fatto che loro vetture rubate sono state ritrovate. Peccato che entrambe fossero state cannibalizzate all’interno di una cascina abbandonata a Montichiari, nella bassa bresciana. Succede nella frazione di Rò dove quell’edificio per due anni, come scrive Bresciaoggi, ha visto arrivare oltre una decina di veicoli rubati.

Tutti smembrati e dai quali ricavare pezzi di ricambio da vendere sul mercato clandestino. I carabinieri ieri, giovedì, si sono mossi dopo aver ricevuto una segnalazione e così si sono trovati di fronte ai due veicoli. La sensazione è che ad agire sia sempre la stessa banda e sfruttando le ore notturne, senza provocare alcun rumore lontano dal centro abitato. Ora ai militari toccherà far rimuovere quei resti delle auto.