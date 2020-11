Coronavirus a scuola, altro caso a Roccafranca. Classe in quarantena

(red.) Nelle scuole bresciane che, in base alle disposizioni dell’ultimo dpcm e delle ordinanze lombarde, possono sostenere le lezioni in presenza, quindi fino alla prima media compresa, si sta assistendo a una sorta di turnover tra classi che si fermano e costrette alla didattica a distanza e altre che, invece, tornano dopo aver concluso la quarantena. In questo caso, come dà notizia Bresciaoggi, a Roccafranca una terza elementare è stata posta in isolamento dopo l’emersione di un caso positivo al Covid-19.

Quindi, meno studenti a scuola dopo che lo stesso era successo a una quinta elementare dello stesso istituto. Ma per il paese la situazione scolastica non sarebbe un caso isolato. Infatti, nell’arco di due giorni si sono registrati 15 nuovi casi positivi al contagio. Per questo motivo si è proceduto con la sanificazione degli ambienti scolastici, ma altre misure potrebbero interessare anche gli ultimi spazi di incontro rimasti in paese.