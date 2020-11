Calcinato, carabinieri trovano laboratorio dove si lavora la marijuana

(red.) Nella giornata di ieri, giovedì 12 novembre, i carabinieri bresciani operativi sulla zona di Calcinato hanno smantellato un laboratorio che veniva usato per lavorare la cannabis e dalla quale ricavare quintali di “erba” da vendere sul mercato. Si tratta di un edificio agricolo abbandonato tra le campagne di Calcinatello e dove di fatto si lavorava la marijuana.

Di questo dà notizia Bresciaoggi sottolineando anche come la zona sia la stessa di quella in cui era stato trovato un casolare con all’interno oggetti rubati e intorno 15 chili di “erba”. Un contenuto tale da far finire nei guai un 33enne.

A quel punto i militari hanno voluto indagare risalendo anche a questo secondo edificio e giungendo alla sensazione che sul posto, in mezzo alle discariche e lontano da occhi indiscreti, si producessero chili di marijuana. Ora l’attività è stata smantellata, ma i carabinieri continuano a indagare.