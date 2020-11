Calcinato, Tar respinge ricorso: discarica Gedit può allargarsi

(red.) Sulla base della sentenza pubblicata ieri, mercoledì 11 novembre, dal Tar di Brescia è arrivato di fatto il via libera all’ampliamento della discarica della società Gedit a Calcinato, nella bassa. Infatti, il tribunale amministrativo ha respinto, nel giudizio di merito, il ricorso con cui il Comune, insieme a Legambiente, Sos Terra di Montichiari, Comitato Salute e Ambiente Calcinato, il Coordinamento dei comitati ambientalisti della Lombardia e il Comitato Campagnoli aveva presentato.

In particolare, contro i provvedimenti positivi all’ampliamento da parte della Regione Lombardia e della Provincia di Brescia per l’autorizzazione integrata ambientale. Di conseguenza e alla luce anche della sentenza, la Gedit potrà ampliare la discarica di rifiuti speciali non pericolosi in via Cavicchione Sopra.

E lo stesso tribunale sostiene la possibilità dell’allargamento, visto che le emissioni in più sono previste entro i limiti consentiti. Si parla di due vasche per 180 mila metri cubi e un’altra da 415 mila metri cubi. La stessa società ha anche predisposto un filtro più potente per garantire meno emissioni.