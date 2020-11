Pralboino e Montichiari, trovate carcasse di agnelli abbandonati

(red.) Il territorio della bassa bresciana resta nel mirino degli episodi non solo di inquinamento, ma anche dell’abbandono di carcasse di animali. Gli ultimi casi in ordine di tempo, di cui dà notizia Bresciaoggi, si sono verificati a Pralboino e Montichiari. Nel primo paese si è verificato l’episodio più recente con la scoperta delle carcasse di due agnelli.

Nessuno di questi aveva le targhette identificative, probabilmente rimosse dagli stessi proprietari per non risalire a loro. Il caso è stato segnalato ai carabinieri. L’altro episodio era emerso a Montichiari dove le guardie ecozoofile avevano trovato i resti di altri tre agnelli abbandonati in un fosso.