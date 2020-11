Chiari, carabiniere arrestato per “Scarface”. Arma apre indagine interna

(red.) L’inchiesta “Scarface” che nella settimana precedente a mercoledì 11 novembre aveva portato a una serie di arresti nell’ambito del riciclaggio attraverso il Lotto ha indotto anche l’Arma dei Carabinieri ad accendere i riflettori sulla caserma di Chiari, nel bresciano. Proprio da qui un militare, insieme a un poliziotto della Stradale di Chiari, sono finiti nei guai per una serie di scambi e favori all’imprenditore Francesco Mura, considerato il deux ex machina dell’intera organizzazione.

E tanto da parlare anche di atteggiamenti di stampo mafioso. Per quanto riguarda il carabiniere clarense, era emerso come Mura gli desse biglietti delle partite della Juventus e di concerti in cambio di favori. Come quello di accedere al sistema informatico per togliere delle multe all’imprenditore o fornirgli informazioni delicate.

Di fronte al fatto che il militare sia finito nei guai, l’Arma dei carabinieri, come dà notizia il Giornale di Brescia, ha aperto un’indagine interna sulla caserma e sono in vista nuovi provvedimenti e con tanto di trasferimenti. Non a caso è emerso come l’imprenditore fosse abitudinario della caserma nonostante il suo passato e le sue condanne. Tanto che si parla di un “asservimento” nei confronti dello stesso Mura.