Orzinuovi, beccate a rubare al supermercato: arrestate e sanzionate

(red.) Questa mattina, martedì 10 novembre, il giudice delle indagini preliminari di Brescia ha convalidato l’arresto, disponendo poi la rimessa in libertà, di due giovani ladre a Orzinuovi, nella bassa. Entrambe, di 25 e 34 anni, sono finite in manette dopo essere state sorprese a rubare all’interno di un supermercato del paese. I carabinieri della stazione locale erano impegnati in un normale servizio di controllo quando sono stati attirati dalla vigilanza del punto vendita.

Le due donne erano state notate in modo sospetto mentre si muovevano tra gli scaffali e, al momento di uscire dalle casse, avevano arraffato alcuni prodotti alimentari. In realtà, dopo la perquisizione sono emersi anche prodotti di cosmesi per un valore totale di 170 euro e dai quali avevano rimossi i sistemi anti-taccheggio. Oltre all’arresto e alla convalida le due donne sono state anche sanzionate con 400 euro ciascuna perché avevano violato il dpcm nell’essere uscite dal loro Comune di residenza senza un motivo di necessità.