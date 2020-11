Offlaga, ragazza ferita a una mano dai colpi esplosi dai cacciatori

(red.) L’episodio è avvenuto prima che entrasse in vigore il nuovo decreto del presidente del Consiglio e quindi anche il lockdown da zona rossa in Lombardia. Che di fatto vieta al momento di proseguire la stagione venatoria. Teatro del misfatto è stato Offlaga, nella bassa bresciana, dove una giovane stava camminando insieme al padre tra i campi e in direzione della cascina Mirandola.

La visibilità era ridotta a causa della nebbia imperante sulla bassa bresciana e a un certo punto i due familiari hanno avvertito l’abbaiare dei cani e l’esplosione di colpi di fucile. I due hanno cercato di proteggersi, ma la ragazza ha poi notato di essere rimasta ferita a una mano, impallinata da quei colpi. Dei cacciatori non c’era più traccia, mentre la giovane ferita è stata poi medicata.