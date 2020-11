Ghedi: principio d’incendio mentre guarda la tv, anziana salvata dai Cc

(red.) Una pattuglia di carabinieri della stazione di Ghedi è intervenuta giovedì pomeriggio presso un’abitazione nel centro storico del paese per soccorrere una donna anziana che non s’era accorta di un principio d’incendio all’interno del proprio appartamento. La signora stava guardando la televisione quando ha sentito suonare al citofono.

Erano i militari i quali le hanno segnalato che dalla sua casa saliva del fumo nero ed era stato notato dalla strada. Era un caminetto di un’altra stanza che funzionava male, ma l’anziana non s’era resa conto che il fumo stava cominciando a invadere l’abitazione.

Le fiamme avevano anche iniziato a intaccare il tetto della casa. Per fortuna i carabinieri sono riusciti in breve tempo a spegnere il principio d’incendio. A mettere in sicurezza il camino e la canna fumaria hanno provveduto i Vigili del fuoco arrivati successivamente sul posto. La donna ha portuto rientrare nell’appartamento il cui danneggiamento è stato contenuto. Nessun problema neppure per il tetto o per la struttura dell’edificio.