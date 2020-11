Visano, due rapine a due banche in pochi giorni. E’ lo stesso bandito?

(red.) Da qualche giorno precedente a sabato 7 novembre i carabinieri bresciani della stazione di Isorella stanno indagando su una doppia rapina commessa ai danni di due istituti di credito nella bassa. L’ultimo in ordine di tempo è avvenuto giovedì 5 mattina nel momento in cui un bandito solitario, con il volto coperto da cappuccio e mascherina e armato di taglierino, ha fatto irruzione alla filiale dell’Ubi di Visano.

All’interno in quel momento c’erano due dipendenti e il malvivente, puntando alla cassa, ha minacciato uno degli addetti facendosi consegnare parte del denaro. Un colpo identico nella dinamica era avvenuto pochi giorni prima anche alla Banca di Credito Cooperativo Agro Bresciano di via Kennedy. In tutto il bottino è stato di circa 4 mila euro e i militari stanno anche analizzando le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza dei due istituti di credito.