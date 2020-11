Coronavirus, altre sanzioni: una decina di multati per pic nic al parco

(red.) Con l’inizio del nuovo periodo di lockdown “light” anche nel bresciano, le forze dell’ordine saranno chiamate a un lavoro straordinario per verificare che tutte le misure di contenimento vengano rispettate. E non sono mancate le sanzioni e i provvedimenti nemmeno a poche ore dall’entrata in vigore del nuovo decreto del presidente del Consiglio.

L’altra sera, giovedì 5 novembre, qualcuno ha segnalato ai carabinieri della compagnia di Verolanuova la presenza di quasi una decina di persone, tutte giovani, che stavano imbastendo un pic nic nel parco del Mella a Manerbio. E per ciascuno di loro è scattata una multa da 280 euro.

Stesso esito anche per due ragazzini che si muovevano al parco Caduti di Nassirya a Montichiari, ma senza indossare la mascherina. Infine, ieri, quando è scattato il nuovo lockdown, gli agenti della Polizia locale nello stesso paese della bassa bresciana hanno richiamato l’attenzione su alcuni assembramenti all’interno del mercato rionale.