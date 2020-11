Manerbio, in allestimento tensostruttura per tamponi drive-through

(red.) “Il Rotary Club Brescia Manerbio rappresentato dal Presidente Luca Gambaretti – dichiara il Direttore Generale di ASST Garda Carmelo Scarcella – è da sempre molto vicino al Presidio Ospedaliero di Manerbio e, anche durante l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, non ha fatto mancare il proprio supporto dimostrando grande attenzione verso le esigenze dei reparti e verso gli operatori impegnati in prima linea contro il covid. Ringrazio il Presidente, i soci e tutti coloro che, con la loro generosità, hanno sostenuto le iniziative promosse dal Club.”

In questa nuova fase di diffusione dell’epidemia il Rotary ha dimostrato ancora una volta il proprio sostegno finanziando, in collaborazione con l’Associazione Il Volo di Pietro Onlus, una borsa di studio in pneumologia del valore di 10mila euro finalizzata al follow-up dei pazienti con polmonite da covid. Lo studio, condotto nell’ambito dell’Unità Operativa Medicina Interna diretta dalla Dr.ssa Anna Bussi, è rivolto ai pazienti che sono stati curati nel Presidio a partire dal mese di marzo ed è finalizzato alla valutazione del loro stato di salute ed, in particolare, della funzionalità respiratoria e della qualità di vita a 6 mesi dal ricovero con l’obiettivo di valutare l’evoluzione della malattia e le complicanze legate al coronavirus.

Grazie alla generosità di Giulio Torri, Socio del Rotary Club Brescia Manerbio, è in fase di allestimento, nel parcheggio esterno dell’ospedale, una tensostruttura di m. 4×8 per l’esecuzione di tamponi per la ricerca SARS-CoV-2 in modalità drive-through quindi con effettuazione del prelievo direttamente dall’automobile. La tensostruttura dispone di una casetta in legno per il personale e sarà operativa verso la metà di novembre.

Il punto per l’esecuzione dei prelievi per i tamponi viene quindi trasferito in modo da non occupare l’ingresso principale e facilitare l’accesso all’ospedale dei pazienti con difficoltà di deambulazione che devono effettuare visite ed esami. Inoltre, spostando il punto tamponi, sarà possibile avviare, entro fine novembre, il cantiere per la realizzazione del Polo Oncologico.

Il Rotary Club Brescia Manerbio si è inoltre fatto promotore della realizzazione e affissione di una targa in marmo installata all’ingresso principale, che viene svelata oggi, quale ringraziamento per tutto il personale che, con spirito di abnegazione e sacrificio, ha svolto il proprio lavoro durante l’emergenza.

“Il nostro Club è, da sempre, vicino ai reali bisogni del territorio – dichiara Luca Gambaretti. Anche in questa difficile situazione di emergenza siamo scesi in campo per sostenere l’immenso sforzo fatto dagli operatori sanitari, dai medici, da tutto il personale dell’Ospedale di Manerbio. In particolare, il Rotary si è mosso con l’obiettivo di portare supporto e sostegno nell’affrontare questa grave crisi pandemica. E grazie anche alla generosità dei nostri soci abbiamo fatto e faremo grandi cose. Il Rotary Club Brescia Manerbio è sempre disponibile a dare una mano all’Ospedale con riconoscenza e solidarietà, nell’ottica di fare fronte comune nella battaglia contro il virus.”