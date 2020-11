Montichiari, petardi e bombe carta in piazza Duomo al coprifuoco

(red.) Non è la prima volta che succede, ma la cittadina di Montichiari, nella bassa bresciana, continua a restare nel mirino di gruppi di ragazzini che spesso aggirano il coprifuoco imposto dalle misure anti-contagio e provocano danni o disturbi alla quiete pubblica.

Un altro episodio di questo genere, di cui dà notizia Bresciaoggi, è accaduto in una sera precedente a giovedì 5 novembre quando diversi ragazzini hanno raggiunto piazza Santa Maria, in Duomo. Qui hanno fatto esplodere diversi petardi e anche bombe carta non solo nei pressi dell’edificio religioso, ma anche vicino ai locali presenti nella piazza.