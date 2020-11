Coronavirus a scuola, altri casi a Montichiari, Remedello, Isorella e Idro

(red.) Ogni giorno che passa l’aggravarsi della situazione sanitaria da Covid-19, seppur sotto controllo, nel bresciano si sta riversando anche sul fronte della scuola e della didattica. Le ultime situazioni all’appello arrivano dalla bassa bresciana e dalla Valsabbia, in particolare dal lago d’Idro. Nella bassa, a Vighizzolo di Montichiari un bambino di 10 anni iscritto alla quinta elementare della frazione ieri, martedì 3 novembre, è risultato positivo dopo essere stato sottoposto al tampone.

Di conseguenza, tutti i 19 compagni di classe e due insegnanti sono stati posti in quarantena. E anche gli stessi bambini – alcuni di loro hanno qualche linea di febbre – sosterranno il tampone per capire se abbiano contratto il virus. Mentre si attendono le indicazioni dell’Agenzia di Tutela della Salute. Situazione da monitorare anche a Remedello dove ci sono sei classi in tutto poste in quarantena nei vari ordini di studio.

Si va dall’istituto “Bonsignori” con due classi e altre quattro alla scuola media. Situazione che interessa anche Isorella con due bambine risultate positive e una classe terza media costretta a fare didattica a distanza. Spostandoci in Valsabbia, a Idro la sezione di un asilo resterà chiusa fino al 16 novembre dopo l’emersione di un caso positivo. Tra l’altro, il paese era già stato interessato da altri casi all’elementare e media.