Montichiari, 80 alunni per un laboratorio sulla legalità

(red.) Sono state tre giornate intense quelle vissute in municipio a Montichiari dagli studenti di due classi seconde dell’Istituto superiore statale Don Milani (collegati in remoto tramite computer dalle loro abitazioni, in ottemperanza alla Ordinanza Regionale 623 del 21 ottobre) e di una terza media per ciascuno dei due Istituti Comprensivi, il Montalcini e il Ferrari.

Nela sala consiliare gli 80 ragazzi hanno partecipato ad un laboratorio condotto da Sante Massimo Lamonaca, coordinatore nazionale del Progetto Educazione alla Legalità, Sicurezza e Giustizia Sociale.

Il noto criminologo e magistrato salernitano li ha preparati alla partecipazione al concorso nazionale “Video Smart – Liberi di creare”. Con l’ausilio del regista Luca Moltisanti e di un team di operatori, gli alunni hanno imparato come realizzare una serie di cortometraggi dedicati ad alcuni nuclei tematici messi a fuoco nelle giornate di formazione. Ora ciascun allievo sta proseguendo il lavoro in ambito domestico con tablet e smartphone. Le migliori opere fra quelle che perverranno saranno premiati durante il festival “Legalità in Corto” che – Covid19 permettendo – dovrebbe svolgersi nei primi mesi del 2021. In palio ci sono una borsa di studio e dispositivi tecnologici.



Se le condizioni sanitarie lo permetteranno, in primavera il pool di esperti tornerà per effettuare sul territorio monteclarense le riprese di un nuovo cortometraggio; diversamente verranno montati i video che saranno stati inviati dagli studenti al concorso.

Patrocinato dal Comune, Il progetto di educazione civica ha sviluppato competenze trasversali in tutti loro: oltre a comunicare conoscenze sulle tematiche trattate, contribuisce significativamente a costruire o consolidare le dinamiche relazionali nelle classi.