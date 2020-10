Trenzano, non vede l’auto che svolta e sbatte in moto: grave 19enne

(red.) Ieri pomeriggio, ma quando ormai era calato il buio, si è verificato un grave incidente stradale in via San Valentino a Cossirano di Trenzano, nella bassa bresciana. E nell’impatto sono rimaste coinvolte una moto condotta da un 19enne e una Jeep. E’ successo dopo le 17,30 nel momento in cui il giovane sembra che stesse andando in direzione della sua casa di via Volta.

A un certo punto la Jeep che lo precedeva avrebbe rallentato per compiere una svolta a sinistra verso il parcheggio dell’oratorio, davanti alla chiesa parrocchiale. Ma il 19enne non si sarebbe accorto e il tamponamento è stato inevitabile. Nella caduta a terra il 19enne ha riportato gravi ferite inducendo ad allertare immediatamente i soccorsi.

Sul posto sono arrivate l’automedica, un’ambulanza da Trenzano e anche l’elicottero. Presenti anche i carabinieri della stazione locale per ricostruire la dinamica. Mentre la strada è rimasta chiusa per un’ora, il giovane centauro è stato soccorso a bordo del velivolo in codice rosso verso l’ospedale Civile di Brescia.