Quinzano, guida senza patente e fugge ai Cc. Bloccato a casa

(red.) Nel momento in cui giovedì 29 ottobre era alla guida della sua auto e si è imbattuto in una pattuglia dei carabinieri, ha pensato di compiere una manovra in testa-coda per tornare sui propri passi. E’ successo a Quinzano d’Oglio, nella bassa bresciana, dove il 30enne marocchino con precedenti e regolare in Italia sapeva che se fosse stato fermato sarebbe finito nei guai.

D’altro canto, gli era stata revocata la patente e quindi non poteva circolare al volante. Per questo motivo è fuggito percorrendo diverse strade contromano e ad alta velocità. Quando ha visto che i militari non lo stavano seguendo, pensava di averla fatta franca.

Invece, se li è trovati di fronte nel momento di ritornare a casa. I carabinieri, infatti, avevano memorizzato la targa e sono risaliti al giovane. E’ finito nei guai accusato di resistenza a pubblico ufficiale e per aver guidato senza patente. Gli è stata anche bloccata l’auto con un fermo.