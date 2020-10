Coronavirus a scuola, caso a Breno. A Borgo San Giacomo sindaco le chiude

(red.) La tendenza all’emersione di nuovi casi positivi da Covid-19 nell’ambito scolastico è in aumento in tutta Italia, seppur con numeri per fortuna decisamente molto contenuti. E anche il territorio bresciano non sfugge a questa condizione, visto che ogni giorno arrivano nuove segnalazioni. Una delle più recenti giunge da Breno, in Valcamonica, dove una bimba di 2 anni iscritta all’asilo nido Valverti è risultata positiva al contagio. In ogni caso ha lievi sintomi e le sue condizioni non sono preoccupanti.

La piccola era stata sottoposta al tampone molecolare nei giorni precedenti a venerdì 30 ottobre scoprendo il caso positivo. Condizione che ha indotto l’Ats della Montagna a mettere in isolamento la sua sezione formata da altri sette bimbi, così come le due maestre e anche la famiglia. Situazione più preoccupante, invece, a Borgo San Giacomo, nella bassa bresciana, dove non mancano nemmeno le polemiche.

Pochi giorni fa, martedì 27 ottobre, nella scuola elementare del paese erano emersi i casi positivi di un’insegnante e di tre assistenti. Ma il sindaco Giuseppe Lama non ha voluto attendere i provvedimenti dell’Ats di Brescia e, attraverso un post su Facebook, ha annunciato di aver emesso un’ordinanza con cui, a partire da oggi, venerdì 30 ottobre e fino al 4 novembre compreso, dispone la chiusura delle scuole elementari e medie. E lo stesso primo cittadino ha giustificato la misura parlando di una “confusione in Ats”.