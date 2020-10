Gambara in lutto, 71enne muore in ospedale dopo caduta dalle scale

(red.) Non ce l’ha fatta Rosa “Cecilia” Farina, la donna di 71 anni che domenica 25 ottobre era stata trasportata con l’elisoccorso verso l’ospedale Civile di Brescia dopo essere rimasta vittima di una caduta dalle scale a Gambara, nella bassa bresciana. Quel giorno la donna stava salendo una rampa di scale esterne all’abitazione privata di una conoscente quando, all’improvviso, era caduta all’indietro lungo i gradini e picchiando la testa a terra.

Le sue condizioni erano parse subito molto gravi, inducendo al trasferimento in volo verso il massimo ospedale cittadino in Rianimazione e in prognosi riservata. Ma ieri mattina, lunedì 26, è sopraggiunto il decesso. La famiglia ha autorizzato la donazione degli organi della donna che lascia il marito e due figlie.

Era molto conosciuta nella comunità anche perché, insieme al marito, era stata volontaria nelle attività della parrocchia. La camera ardente è stata allestita nell’abitazione di via Ruca e giovedì 29 ottobre si terrà il funerale alle 10 nella chiesa parrocchiale.