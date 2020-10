Pontevico, santuario della Madonna della Mesa colpito dai vandali

(red.) Ieri mattina, domenica 25 ottobre, nel momento in cui hanno raggiunto l’edicola votiva a due passi dal campo sportivo di Pontevico, nella bassa bresciana, per pregare la Madonna della Mesa, hanno notato che quel piccolo santuario religioso era stato preso di mira dai vandali ancora una volta. Infatti, il vetro dietro il quale la statua della Madonna è protetta era stato infranto. Un atto vandalico che non ha colpito solo quell’edicola, ma anche alcune centraline elettriche dell’Enel nella zona.

La sensazione è che i soliti noti abbiano agito durante la notte di sabato 24. A preoccupare è il fatto che quel piccolo santuario è finito nel mirino dei vandali per la quarta volta nell’arco di pochi mesi, inducendo i fedeli a voler presentare un esposto ai carabinieri. Nel frattempo, si installerà un nuovo vetro antisfondamento e si doterà lo spazio anche di un sistema di telecamere di sorveglianza.