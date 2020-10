Orzinuovi, ubriaco al volante tampona un’auto in via Adua

(red.) Ha mandato all’ospedale il conducente dell’auto che ha tamponato, per fortuna senza particolari conseguenze. Ma ora rischia di finire nei guai dal punto di vista penale. E’ la dinamica di quanto avvenuto ieri pomeriggio, venerdì 23 ottobre, in via Adua a Orzinuovi, nella bassa bresciana. Un 50enne alla guida di un’auto ha all’improvviso colpito con violenza la vettura che lo precedeva.

Sul posto si è mossa la Polizia locale per i rilievi del caso, così come i vigili del fuoco e un’ambulanza. Il tamponato è stato condotto all’ospedale Mellini di Chiari per farsi medicare le contusioni. Ma a destare sospetti è stato l’altro conducente. Il suo stato di agitazione ha spinto a effettuare l’esame del sangue dal quale è emerso che l’uomo aveva un tasso alcolico sei volte oltre il limite consentito.