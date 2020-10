Montichiari, mancato rispetto misure anti-Covid: chiusi due kebab

(red.) Nelle ore precedenti a sabato 24 ottobre due attività di kebab a Montichiari, nella bassa bresciana, si sono viste porre i sigilli per il mancato rispetto delle misure anti-Covid. E si è scoperto che uno di questi, nel centro storico del paese, era recidivo per essere già stato chiuso nei mesi passati e per lo stesso motivo.

In questo caso gli agenti della Polizia locale che hanno di nuovo raggiunto lo stesso esercizio pubblico hanno verificato che il titolare non aveva esposto, come previsto invece dalle norme, il numero massimo di persone che potevano entrare nel locale nello stesso momento.

Per questo motivo il negozio di kebab è stato chiuso per cinque giorni e la prefettura potrebbe disporre un altro periodo ancora più lungo. Il titolare ha incassato una sanzione di 280 euro. Stesso importo e provvedimento che hanno raggiunto il gestore di un altro locale di kebab in via Mantova per il mancato rispetto delle misure anti-contagio.