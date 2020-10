Coronavirus a scuola, positivo studente del “Bonsignori” di Remedello

(red.) E’ l’ennesimo istituto superiore scolastico che in provincia di Brescia finisce nel mirino della pandemia da Covid-19. Succede al “Padre Giovanni Bonsignori” di Remedello, nella bassa, dove ieri, venerdì 23 ottobre, agli studenti di una classe è stato comunicato che un loro compagno era risultato positivo al contagio. Per questo motivo, come prevedono ormai i noti protocolli, l’intera classe di 25 studenti è stata posta in quarantena fiduciaria visti i contatti avuti con il caso positivo.

Emersa questa situazione, ora si attuerà la sanificazione dell’ambiente frequentato dallo studente. L’unica magra consolazione è che per la classe la necessaria didattica a distanza arriva nel periodo in cui tutte le scuole superiori bresciane dovranno osservare le nuove disposizioni.