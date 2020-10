Offlaga, ladri a scuola nella notte. Niente lezione per gli studenti

(red.) E’ stata un’amara sorpresa per i bambini iscritti alla scuola elementare di Offlaga, nella bassa bresciana, nel momento in cui stamattina, martedì 20 ottobre, non sono potuti entrare nelle loro classi per fare lezione. Tutta colpa dei ladri che nella notte tra lunedì 19 e oggi hanno fatto irruzione rubando alcuni computer e provocando danni agli arredi interni.

Una situazione che ha impedito agli operatori di fare la sanificazione e portando a sospendere le lezioni. La situazione è stata denunciata ai carabinieri facendo muovere sul posto alcune pattuglie. Mentre ai più piccoli non è rimasto altro da fare che essere riportati a casa.