Rotary Club Brescia Manerbio: 10 mila euro per il Follow Up dei malati di Covid

(red.) Rotary Club Brescia Manerbio è sempre costantemente al servizio delle persone. Fondamentale durante la prima ondata Covid-19, insieme ad altre realtà, ha contribuito all’acquisto di alcuni macchinari preziosissimi ai reparti dell’Ospedale di Manerbio durante il periodo più difficile del contagio.

Non solo, attraverso un’altra raccolta fondi, ha contribuito ad acquistare un macchinario di ultima generazione del costo di oltre 30.000,00 euro per l’Istituto Zooprofilattico di Brescia, in grado di processare oltre mille tamponi al giorno.

Lo scorso 15 ottobre il Rotary Club Brescia Manerbio ha ospitato, insieme al Dr. Migliorati ed alla Dr.ssa Bussi, il Dr. Michael Dalè, borsista presso il reparto di Medicina dell’Ospedale di Manerbio e beneficiario della Borsa di Studio del valore di 10.000 Euro finanziata dal Rotary Club Brescia Manerbio.

Tale borsa di studio consentirà di portare a termine il Follow Up dei malati di Covid dopo sei mesi dalla malattia, per verificarne l’attuale stato di salute.

L’analisi di questi studi è di fondamentale importanza, il Dr. Dalé ed il suo team hanno già iniziato il lavoro che proseguirà nei prossimi mesi e l’Ospedale, attraverso il Rotary Club Brescia Manerbio, aggiornerà costantemente riguardo i vari step per comprendere al meglio le complicanze del virus.

La Dr.ssa Anna Bussi, Primario Reparto di Medicina dell’Ospedale di Manerbio, presente alla serata, ha colto inoltre l’occasione per ringraziare il Rotary Club Brescia Manerbio per la donazione dei macchinari e dell’ecografo portatile all’interno del suo reparto di Medicina.

“Siamo orgogliosi di poter aiutare la comunità” dice Luca Gambaretti, neoeletto Presidente del Rotary Club Brescia Manerbio “il nostro Club si muove sempre nel segno del suo motto: servire al di sopra di ogni interesse personale. Guardare avanti, con ottimismo. Portare il proprio contributo nella lotta contro questo virus. Questo è il futuro. Questo è il futuro che ci piace”.