Calcinato, ladri in azione di notte in cascina: rubato un trattore

(red.) Nella notte tra giovedì 15 e ieri, venerdì 16 ottobre, una cascina nella frazione di Calcinatello a Calcinato, nella bassa bresciana, è finita nel mirino di una coppia di ladri. Del colpo dà notizia Bresciaoggi. I due malviventi, che probabilmente conoscevano bene il posto, hanno raggiunto un’azienda agricola in località Garletti. Uno di loro è riuscito in qualche modo a entrare dal retro per poi aprire le porte al complice a bordo di un furgone.

Hanno quindi rubato un trattore del valore di 50 mila euro, poi caricato sul van con il quale si sono allontanati verso Vighizzolo di Montichiari. Ma per chi indaga sarà difficile risalire ai malviventi visto che questi hanno spostato il raggio d’azione di una telecamera che “legge” le targhe. Tuttavia, non ci sarebbero dubbi sul fatto che si sia trattato di un furto su commissione.