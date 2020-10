Sanzione nel mantovano, due vigili bresciani ora rischiano il processo

(red.) A sentire cosa arriva da Montichiari sembra di essere sulla scena di un film americano nel momento in cui spesso si sentono le forze dell’ordine impossibilitate a muoversi perché i fatti accadrebbero fuori dalla loro giurisdizione. E per questo stesso motivo due agenti bresciani della Polizia locale di Rezzato rischiano di andare a processo per il quale il giudice deciderà nell’udienza preliminare fissata il 3 febbraio 2021, come dà notizia Bresciaoggi.

I due agenti ai quali vengono contestati i fatti sono accusati di abuso, falso in atto pubblico e falso ideologico. Erano operativi nella municipale di Montichiari nel 2019, periodo in cui risale questa accusa. Durante un posto di blocco sulla tangenziale 567 avevano fermato un 45enne di Carpenedolo per guida in stato di ebrezza.

Ma lo stesso automobilista si era rivolto prima al giudice di pace (caso archiviato) e poi alla procura per farsi annullare la sanzione. Il motivo? Gli agenti della Locale stavano operando sul territorio mantovano, quindi non di loro competenza. Questo, almeno secondo l’accusa che chiede il processo per i due agenti.