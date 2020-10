Gottolengo, perde il controllo e si ribalta in auto: ferita 27enne

(red.) E’ ricoverata da ieri sera, venerdì 9 ottobre, in ospedale una ragazza di 27 anni rimasta ferita in un incidente stradale che ha visto la sua auto ribaltarsi. E’ successo ieri intorno alle 20 quando la giovane stava percorrendo la via principale tra Gottolengo e Isorella, nella bassa bresciana.

A un certo punto, per cause da accertare e forse dovute a un malore, ha perso il controllo del veicolo e si è ritrovata con le ruote all’aria. Chi era in transito sulla stessa strada e ha assistito all’incidente ha subito allertato i soccorsi. La giovane è stata estratta dal veicolo e poi caricata su un’ambulanza verso l’ospedale, ma le sue condizioni non sarebbero così gravi. I rilievi sono stati raccolti dai carabinieri della stazione di Gottolengo.