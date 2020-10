Borgo San Giacomo, incendio tra il fieno in un’azienda agricola

(red.) Sono proseguite fino all’alba di questa mattina, sabato 10 ottobre, le operazioni di spegnimento di un incendio divampato all’interno di un’azienda agricola nella tarda serata di ieri, venerdì 9, in via Castelletto a Borgo San Giacomo, nella bassa bresciana.

A un certo punto, per cause da chiarire, alcune centinaia di balle di fieno hanno preso fuoco all’interno del campo agricolo. Sul posto si sono mossi diversi mezzi dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Ora si sta accertando la dinamica per capire come e cosa sia accaduto, anche analizzando i danni riportati dalla struttura.