Orzivecchi, anziana al cimitero fa scappare due rapinatori

(red.) Non hanno fatto i conti con l’idea che davanti a loro non c’era una persona sconosciuta, ma il sindaco bresciano di Orzinuovi Giampietro Maffoni. Nei giorni precedenti a venerdì 9 ottobre è finito anche il primo cittadino in un tentativo di rapina da parte di una coppia di ladri che mette nel mirino soprattutto quanti si recano al cimitero.

E il sindaco si trovava proprio al campo santo del paese quando, come rivela il Giornale di Brescia, si è sentito chiedere dei soldi da una donna. Ma subito dopo ha anche visto comparire un complice e quando ha minacciato di chiamare la Polizia locale, dei due malviventi non c’era più traccia. Ma la stessa coppia aveva messo nel mirino anche un’anziana di 84 anni al cimitero di Orzivecchi.

Stessa dinamica e stessa richiesta, quella dei soldi. Ma di fronte al rifiuto dell’anziana, i due malviventi l’avevano seguita e uno di loro avrebbe cercato di avvicinarla per strapparle la catenina dal collo. Le urla della vittima hanno attirato l’attenzione di altri presenti che l’hanno aiutata, mentre i due complici sono dovuti fuggire a mani vuote.