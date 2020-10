Orzinuovi, ottiene il reddito di cittadinanza: ma è ai domiciliari

(red.) Prima era stato il caso di un marocchino 55enne residente a Leno, nella bassa bresciana, indagato con la moglie e una dipendente del Caf dopo aver ottenuto il reddito di cittadinanza (e incassato i primi 7 mila euro) nonostante l’arresto, la condanna in carcere e poi ai domiciliari per motivi di droga. Un altro caso identico, di cui scrive il Giornale di Brescia, arriva da Orzinuovi.

Qui un 40enne italiano costretto agli arresti domiciliari è finito nei guai dopo essere riuscito a incassare illecitamente il sussidio. La scoperta, nel caso di Leno come in quello più recente di Orzinuovi, è opera dei carabinieri della compagnia di Verolanuova che con la procura di Brescia e l’Inps avevano avviato un’indagine. Per quanto riguarda il secondo caso di Orzinuovi, l’interessato sarebbe riuscito a farsi aiutare da un amico nel consegnare la documentazione già firmata a uno sportello fiscale.