Contributi Ue sui pascoli e ora animali maltrattati, allevatore nei guai

(red.) In Valle d’Aosta nei giorni precedenti a giovedì 8 ottobre il Corpo forestale con la Polizia locale e i veterinari si sono attivati per mettere sotto sequestro 90 capi di bestiame riconducibili a un allevatore bresciano 51enne di Gottolengo. E l’uomo non sarebbe nuovo a questo genere di situazioni, tanto che era finito nei guai anche in una prima indagine, di cui scrive il Giornale di Brescia, accusato di aver incassato 175 mila euro di contributi europei in modo illecito. Per questo motivo da quel punto di vista era stato accusato di truffa aggravata e induzione al falso.

L’uomo, che possiede una serie di pascoli concessi in affitto in Valle d’Aosta, è ora invece accusato anche di maltrattamento e abbandono di animali. Sono i due nuovi capi di accusa nell’ambito di un’altra indagine, di cui fa parte anche lo smaltimento illecito di carcasse.

Tra i pascoli legati all’allevatore bresciano, infatti, spesso sono stati visti asini e pony vagare senza una meta. E secondo le autorità, questo è dovuto agli scarsi controlli e alla poca presenza di personale. Tra l’altro, alcuni animali sono stati trovati malnutriti, mentre di alcuni capi deceduti l’allevatore non ne aveva dato comunicazione.