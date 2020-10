Carpenedolo, mezzo agricolo si ribalta: carico di fanghi sulla strada

(red.) A metà pomeriggio di ieri, mercoledì 7 ottobre, chi si è trovato a transitare sulla strada provinciale 343 in territorio di Carpenedolo, nella bassa bresciana, non ha potuto fare a meno che avvertire pessimi odori. Tutta colpa di un trattore che trasportava gessi di defecazione provenienti da un’azienda di Lonato del Garda e che si è ribaltato lungo la carreggiata.

E’ successo intorno alle 16,30 quando uno pneumatico del mezzo si è bucato e il veicolo è finito gomme all’aria, riversando il carico sulla strada. Per fortuna il conducente non ha riportato conseguenze, mentre gli agenti della Polizia locale e i carabinieri si sono occupati della viabilità e di ricostruire la dinamica. Alcuni addetti della ditta di Lonato dalla quale provenivano i materiali si sono messi al lavoro per ripulire l’asfalto.