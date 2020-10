Bassano Bs, altra rissa tra giovani. E un residente riprende tutto

(red.) Giovani ancora protagonisti in negativo di risse tra calci e pugni, con i residenti esasperati da un clima sempre più preoccupante. L’ultimo episodio del genere è andato in scena lunedì notte 5 ottobre in un parcheggio di via Martinengo a Bassano Bresciano, nella bassa. Sembra che due gruppi di ragazzi, probabilmente sotto l’effetto dell’alcol, abbiano iniziato a provocare problemi in piazza Roma e poi nel vicino parcheggio.

Si sono sfidati tra di loro e uno ha incassato pugni e schiaffi, tanto da finire a terra. L’intera scena è stata ripresa in un video amatoriale di un residente e poi postato sui social per rendere conto della situazione. Il materiale è stato acquisito dai carabinieri della compagnia di Verolanuova che indagano per risalire ai componenti dei due gruppi, mentre le cause della rissa restano sconosciute. Le immagini saranno incrociate con quelle riprese dalle telecamere di sorveglianza per arrivare a un quadro più completo.