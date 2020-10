Manerbio, ubriaco provoca grave frontale: 24enne arrestato

(red.) Nelle ore precedenti a martedì 6 ottobre un ragazzo di 24 anni è stato arrestato e condotto in carcere (poi ai domiciliari) per aver provocato un grave incidente stradale nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 ottobre scorsi sulla via per Offlaga a Manerbio, nella bassa bresciana. Le manette per il giovane sono scattate nel momento in cui si è scoperto che il 24enne guidava con un tasso alcolico quattro volte oltre il limite consentito.

Come hanno ricostruito i carabinieri della compagnia di Verolanuova che si sono occupati del caso, il 24enne aveva trascorso una serata con amici alle prese con il bere drink nei locali della Bassa. Poi si era messo al volante della sua auto insieme ad altri due giovani. A un certo punto, evidentemente proprio per l’alcol e l’alta velocità, aveva perso il controllo del veicolo finendo nella corsia opposta. E dall’altro senso stava arrivando un’altra auto con a bordo tre ragazze dai 18 ai 23 anni.

Il frontale era stato drammatico quanto devastante, portando le tre ragazze e anche una di quelle a bordo della vettura del 24enne a riportare gravi fratture, tutte condotte all’ospedale di Manerbio e alla Poliambulanza di Brescia. A distanza di ore da quei fatti, il 24enne si è visto mettere le manette e portare in carcere e ieri, lunedì 5 ottobre, è arrivata la convalida con la disposizione dei domiciliari e l’accusa di lesioni personali gravi in attesa del processo.