Orzinuovi, avances troppo spinte alla ex: 21enne verso il processo

(red.) Nella giornata di ieri, venerdì 2 ottobre, in tribunale a Brescia è iniziata l’udienza preliminare a carico di un 21enne residente nella bassa bresciana e accusato di violenza sessuale ai danni dell’ex fidanzata. Entrambi si erano legati nel 2017, ma poi avevano deciso di interrompere la relazione restando comunque amici. Nel Natale del 2018 i due in auto avevano raggiunto il fiume Oglio e qui si erano scattati una serie di fotografie. Ma è stato a quel punto, come aveva denunciato la ragazza, che il giovane le avrebbe rivolto delle avances troppo spinte.

Lei in qualche modo era riuscita a liberarsi facendosi riaccompagnare a casa e qui aveva raccontato tutti ai genitori per poi recarsi alla caserma dei carabinieri di Orzinuovi e denunciare l’episodio. Per quei fatti i militari avevano sequestrato i vestiti e il cellulare della ragazza per esaminarli e a chiusura delle indagini avevano fatto iscrivere il giovane nel registro degli indagati. La procura ha poi chiesto il rinvio a giudizio e ora è iniziata l’udienza subito rinviata.