Gottolengo, cane attraversa la strada e lei finisce con l’auto nella roggia

(red.) E’ finita con l’auto in una roggia lungo la strada per evitare di investire un cane che in quel punto si stava muovendo sulla carreggiata. E’ la dinamica dell’incidente avvenuto ieri mattina a Gottolengo, nella bassa bresciana. Pochi minuti prima delle 9 una donna di 47 anni alla guida di un Doblò di una cooperativa di pulizie stava arrivando da Gambara quando pare che l’animale sia improvvisamente sbucato sulla carreggiata.

La donna per evitare di colpirlo ha perso il controllo finendo nella roggia. Subito per lei sono scattati i soccorsi facendo arrivare sul posto un’ambulanza, l’automedica e anche i vigili del fuoco. Proprio questi ultimi si sono occupati di estrarre la donna dalle lamiere, per fortuna in condizioni non gravi grazie alla cintura di sicurezza allacciata. La 47enne è stata poi condotta all’ospedale di Manerbio. La ricostruzione dell’incidente è stata effettuata dai carabinieri di Gambara che hanno anche disposto il recupero della vettura.