Coronavirus a scuola, altri due positivi alle medie di Montichiari

(red.) Montichiari, nella bassa bresciana, è il paese tra quelli in provincia che in questo momento stanno soffrendo di più a causa di nuovi casi positivi al Covid-19 all’interno delle scuole. Infatti, come dà notizia il Giornale di Brescia, nelle ore precedenti a venerdì 2 ottobre sono emersi altri due casi positivi tra studenti iscritti alle scuole medie. E il dato particolare è che i due studenti sarebbero di classi diverse, anche rispetto a quella nella quale era già emerso un altro caso di contagio.

Questo vuol dire che solo nella scuola media sarebbero tre le classi poste in quarantena per quattordici giorni. E si aggiungono a un’altra sezione dell’asilo in cui era emerso un caso positivo portando anche in questo caso a un periodo di isolamento dei bambini più ridotto a una settimana. Infatti, il piccolo di cui era emersa la positività si trovava già a casa in quarantena da una settimana quando è stata comunicata la notizia.

E per quanto riguarda, invece, i due nuovi casi positivi nelle scuole medie sarebbero stati scovati nel momento in cui all’ingresso nell’istituto è stata misurata loro la temperatura. In questo scenario attuale sono circa trenta le classi costrette alla quarantena per almeno la presenza di un caso positivo al nuovo coronavirus.