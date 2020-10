Calcinato, Polizia locale rimuove un accampamento abusivo

(red.) E’ incredibile quanto hanno scoperto gli agenti bresciani della Polizia locale di Calcinato, Lonato e Bedizzole all’interno del complesso del vecchio ristorante “Boschina” a Calcinato, in via Arnaldo, comprata all’asta dal Comune.

Qualcuno, infatti, come riporta Bresciaoggi, aveva forzato il lucchetto per poi addirittura arredare gli interni con letti, un tavolo e un fornellino e collegandosi in modo artificioso e illecito al contatore generale dell’energia elettrica. Di fronte a quell’episodio vandalico gli operatori non hanno potuto fare altro che ripulire l’interno e di nuovo chiudere la struttura.