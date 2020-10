Truffa con i rilevatori di gas, risarcisce vittime e viene assolto

(red.) Ha evitato il rischio di essere condannato per i numerosi presunti atti di truffa ai danni delle sue vittime restituendo loro il maltolto. E’ l’esito di un’udienza nel processo abbreviato concluso ieri, mercoledì 30 settembre, con cui un 57enne di Bedizzole è stato assolto dal giudice. Alla sbarra per truffa, come riporta il Giornale di Brescia, l’uomo era accusato di aver raggiunto oltre quaranta abitazioni tra la bassa bresciana, la Valsabbia e anche Castiglione delle Stiviere piazzando rilevatori di gas a 300 euro ciascuno.

Dispositivi che per legge non sono obbligatori e che, in ogni caso, nel valore di mercato non va oltre le poche decine di euro. A condurre le indagini a carico dell’uomo sono stati i carabinieri della compagnia di Verolanuova che avevano raccolto alcune denunce di raggiro. I militari, perquisendo l’abitazione del 57enne, avevano trovato altri documenti che attestavano tutte le vittime, poi informate e portandole a denunciare il truffatore.

Una situazione che aveva portato anche a sequestrare il patrimonio dell’uomo. Ma lui stesso ha deciso di fare un passo avanti, restituendo i 300 euro a ciascuna delle 42 vittime che aveva raggirato tra l’aprile del 2018 e il gennaio del 2019. Di fronte a quell’atto e al ritiro delle denunce dalla maggior parte delle vittime, il giudice lo ha assolto e dissequestrato la parte restante bloccata del suo patrimonio.