A Dello “un As-Saggio di Grecia”: giovedì alle 21 in Castello

(red.) Al via il secondo appuntamento del ciclo di eventi culturali, frutto della collaborazione tra il Comune di Dello e l’Associazione Ippokampos.

Giovedì 1 ottobre alle ore 21.00, nella splendida cornice del Castello di Dello, Atanasio Vlachodimos e Georgia Korka guideranno i presenti in un affascinante percorso alla scoperta delle tradizioni elleniche, tra mitologia, cibi e bevande… a passo di sirtaki. Voleremo in Grecia, culla della cultura e Paese dalle magiche atmosfere.

La serata, dal titolo “Dello alla scoperta di nuovi Mondi… un AS-SAGGIO di GRECIA”, beneficia del patrocinio del Consolato Generale Onorario della Repubblica Ellenica e della collaborazione del FAI, Ponte tra Culture.

L’autunno dellese sarà ricco di appuntamenti!

Giovedì 8 ottobre sarà la volta della scrittrice bresciana Simona Cremonini, che ci parlerà delle leggende e degli animali fantastici che popolano il folklore bresciano, dall’impero romano ai giorni nostri.

Il 25 ottobre, durante la Sagra del Fungo Chiodino, giunta alla trentesima edizione, torneremo a parlare di donne con un’eclettica artista romana. Emanuela Panatta illustrerà il suo libro Civico 33, una raccolta di monologhi tutta al femminile, grazie all’interpretazione di alcune ragazze dellesi che verranno preparate attraverso un workshop di lettura interpretata.