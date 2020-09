Anziana intossicata dal fumo del televisore

(red.) Il suo televisore è andato a fuoco, forse a causa di un cortocircuito, sprigionando fumo che ha invaso la stanza e l’ha soffocata. Così, intossicata dai miasmi, ha perso la vita nel tardo pomeriggio di sabato 26 settembre una donna anziana residente a Barbariga e con problemi di deambulazione.

Angela Roncali, 88 anni, verso le 18,30 è stata trovata esamine per terra in salotto dalla figlia che, come ogni giorno, era andata a trovarla a casa. L’anziana non era riuscita ad allontanarsi dall’apparecchio televisivo dal quale si sprigionava ancora del fumo. La donna ha subito trascinato la madre all’esterno, sul terrazzino di casa e poi ha chiamato i soccorsi.

Sono arrivati i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri del comando di Verolanuova che hanno ricostruito la dinamica dell’incidente. Purtroppo però per l’88enne non c’è stato niente da fare.