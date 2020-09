Pontevico, anziano coperto di vespe salvato da guardia ecologica

(red.) Nelle ore precedenti a sabato 26 settembre una guardia ecologica volontaria è stata protagonista di un salvataggio nei confronti di un anziano a Pontevico, nella bassa bresciana, alle prese con centinaia di vespe. E’ successo nel momento in cui l’operatore ambientale, deputato come di consueto a una serie di controlli tra le campagne e i territori circostanti, ha notato un uomo steso a terra e immobile.

Quando lo ha raggiunto, ha notato che si trattava di un 86enne che chiedeva aiuto faticando a liberarsi di quegli insetti che lo avevano punto in diverse parti. Subito dopo la guardia lo ha trascinato per far scappare le vespe e in seguito lo ha tenuto monitorato mentre allertava i soccorsi. Sempre rimasto cosciente, l’anziano è stato trasportato all’ospedale di Manerbio in codice giallo. Probabilmente durante una passeggiata aveva colpito inavvertitamente un nido di vespe.